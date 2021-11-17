Главным тренером украинской сборной по футболу станет Александр Петраков
Главным тренером украинской сборной по футболу станет Александр Петраков, сообщил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.
"Завтра… заседание исполкома УАФ, который среди других вопросов рассмотрит сразу три важных кадровых: абсолютно заслуженное назначение Александра Петракова главным тренером национальной команды без приставки и.о., назначение победителя женской Лиги чемпионов сезона 2020/21 Луиса Кортеса - наставником национальной женской сборной и назначение Николи Риццолли куратором украинского арбитража", - написал Павелко в фейсбуке в ночь на среду.
По его словам, тренерский штаб Петракова выполнил задачу-минимум, которая была возложена на него в 2021 году, благодаря чему украинская команда одержала победу над Боснией и Герцеговиной.