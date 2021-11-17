Главным тренером украинской сборной по футболу станет Александр Петраков, сообщил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

"Завтра… заседание исполкома УАФ, который среди других вопросов рассмотрит сразу три важных кадровых: абсолютно заслуженное назначение Александра Петракова главным тренером национальной команды без приставки и.о., назначение победителя женской Лиги чемпионов сезона 2020/21 Луиса Кортеса - наставником национальной женской сборной и назначение Николи Риццолли куратором украинского арбитража", - написал Павелко в фейсбуке в ночь на среду.

По его словам, тренерский штаб Петракова выполнил задачу-минимум, которая была возложена на него в 2021 году, благодаря чему украинская команда одержала победу над Боснией и Герцеговиной.