События

23:41 16.11.2021

Боррель призвал Минск быстрее урегулировать ситуацию на границе с Польшей

2 мин читать
Боррель призвал Минск быстрее урегулировать ситуацию на границе с Польшей

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во вторник в телефонной беседе с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем призвал белорусскую сторону скорее урегулировать ситуацию на границе с Польшей.

"Говорил с министром иностранных дел Макеем после дискуссии глав МИД стран ЕС по Беларуси. Я призвал к незамедлительным действиям по восстановлению безопасности в районах Белоруссии на границе с ЕС и обратился с призывом обратить внимание на сложную ситуацию людей, застрявших там", - написал Боррель в твиттере.

Накануне Главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Глава европейской дипломатии уже во второй раз за последние дни общался с Макеем. В воскресенье Боррель сообщил, что в телефонном разговоре с главой МИД Беларуси призвал Минск решить кризис с нелегальными мигрантами и допустить гуманитарные организации на границу страны с Польшей.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Макей заверил его в том, что Минск нацелен на решение проблемы с нелегальными мигрантами.

"Он заверил меня, что они предоставят гуманитарную помощь, что задействуют армию, что согласны предоставить доступ (на границу Беларуси с ЕС - ИФ) структурам ООН, которые помогают беженцам. В данном случае это были хорошие новости", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в прошлый понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Теги: #ес #боррель #контакты #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:42 16.11.2021
Беларусь с 2016г ведет подрывную киберактивность против членов НАТО из Восточной Европы - доклад

Беларусь с 2016г ведет подрывную киберактивность против членов НАТО из Восточной Европы - доклад

20:18 16.11.2021
Еврокомиссар по энергетике обсудила с украинским коллегой ситуацию с сертификацией "Северного потока 2"

Еврокомиссар по энергетике обсудила с украинским коллегой ситуацию с сертификацией "Северного потока 2"

18:14 16.11.2021
Несколько польских полицейских получили травмы от мигрантов на границе с Беларусью

Несколько польских полицейских получили травмы от мигрантов на границе с Беларусью

18:14 16.11.2021
ЕС работает с украинским правительством над определением производственных цепочек вторпродуктов и оценивает спрос на них

ЕС работает с украинским правительством над определением производственных цепочек вторпродуктов и оценивает спрос на них

06:40 16.11.2021
США с ЕС готовят новый пакет санкций против Беларуси - Белый дом

США с ЕС готовят новый пакет санкций против Беларуси - Белый дом

00:37 16.11.2021
Меркель обсудила с Лукашенко необходимость гумпомощи мигрантам на границе

Меркель обсудила с Лукашенко необходимость гумпомощи мигрантам на границе

20:32 15.11.2021
Президент Украины и председатель Евросовета обсудили ситуацию с безопасностью, договорились координировать действия

Президент Украины и председатель Евросовета обсудили ситуацию с безопасностью, договорились координировать действия

19:15 15.11.2021
В Брюсселе обсудили подготовку предстоящего саммита Восточного партнерства – Боррель

В Брюсселе обсудили подготовку предстоящего саммита Восточного партнерства – Боррель

18:30 15.11.2021
Главы МИД стран ЕС приняли политическое решение по пятому пакету санкций в отношении Беларуси

Главы МИД стран ЕС приняли политическое решение по пятому пакету санкций в отношении Беларуси

16:13 15.11.2021
3,5 тыс. мигрантов находятся с белорусской стороны у КПП "Брузги/Кужницы" на границе с Польшей

3,5 тыс. мигрантов находятся с белорусской стороны у КПП "Брузги/Кужницы" на границе с Польшей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава ФГИ подал заявление об увольнении – источник

Российские наемники обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и прилегающая территория - СЦКК

Кличко: Проезд в общественном транспорте для киевлян будет стоить 12 грн по "карте киевлянина" и 14.20 – для тех, кто пользуется месячными проездными билетами

На Донбассе с начала суток получил ранение украинский военный – штаб ООС

С 1 января в Киеве намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн - КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу с победой в отборе ЧМ-2022

Cуд в Германии отклонил иск экологов по "Северному потоку 2"

Компания Pfizer запросила у властей США одобрение на применение ее экспериментального лекарства от COVID-19

Компания Pfizer запросила у властей США одобрение на применение ее экспериментального лекарства от COVID-19

Кулеба считает, что усиление энергетической дипломатии поможет Украине преодолеть внешние вызовы в сфере энергетики и климата

Монастырский обсудил с членом ЕК Йохансон ситуацию на белорусско-польской границе

Резников обсудил углубление двустороннего сотрудничества с госсекретарем по обороне Британии

Глава ФГИ подал заявление об увольнении – источник

Кабмин присвоил комплексу "Экспоцентр Украины" категорию памятника национального значения

Украинские перевозчики получат дополнительные разрешения от Германии на 2021 год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА