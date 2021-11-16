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22:55 16.11.2021

Cуд в Германии отклонил иск экологов по "Северному потоку 2"

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Cуд в Германии отклонил иск экологов по "Северному потоку 2"

Суд в германском городе Грайфсвальд отклонил иск природоохранной организации DUH по "Северному потоку 2", говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Высший административный суд в Грайфсвальде сегодняшним приговором отклонил иск DUH против горного ведомства в Штральзунде", - сказано в сообщении.

Экологи основывали свою жалобу на американском исследовании, которое говорило об опасности выбросов метана.

Суд в ходе устных слушаний решил, что жалоба "частично не обоснована" и что газопровод уже прошел проверку на техническое соответствие мерам безопасности в сфере газонепроницаемости.

Теги: #экологи #севпоток #суд #германия
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