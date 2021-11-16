Кулеба считает, что усиление энергетической дипломатии поможет Украине преодолеть внешние вызовы в сфере энергетики и климата

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скоординированная внутренняя и внешняя политика в энергетической сфере и усиление энергетической дипломатии помогут преодолеть современные вызовы, стоящие перед Украиной и миром, сообщила пресс-служБа МИД.

"Гибридная агрессия РФ против Европы, которая развертывается в частности в энергетической сфере, требует повышенной готовности дипломатического корпуса и координации действий всех игроков энергетического пространства государства. Важно соблюдать политику единого голоса между всеми стейкхолдерами", - цитирует пресс-служба слова Кулебы, сказанные в видеообращении к участникам дискуссии по энергетической дипломатии, которая состоялась 16 ноября в министерстве.

Он отметил, что географическое положение Украины делает ее не только неотъемлемой частью европейской и евроатлантической систем безопасности, но и важным энергетическим хабом региона.

Глава украинского МИД призвал к объединению усилий всех ведомств и компаний и разумному сочетанию энергетики и дипломатии и отметил, что глобальные энергетические и климатические вызовы приобретают все большую остроту и требуют скоординированных действий внутри государства и на международной арене.

"Преодоление современных вызовов выходит за рамки возможностей отдельных, даже наиболее развитых государств. Реагирование на эти угрозы нуждается в широком международном сотрудничестве", - подчеркнул он.

Также Кулеба отметил последовательную работу Минэнергетики Украины в международной сфере и отметил, что энергетика напрямую связана с внешней политикой и безопасностью государства и граждан. Он отметил, что Россия использует энергетические ресурсы как оружие, влияет на энергетические партнерства, составной частью которых является Украина, олицетворяет энергетические проекты, которые противоречат украинским интересам и повышают зависимость европейских государств от политики Кремля.

Кроме того, министр отметил важность интеграции Украины в региональные и глобальные энергетические рынки, развитие инфраструктуры, создание новых и расширение существующих геополитических альянсов для продвижения национальных интересов.

Глава МИД Украины подчеркнул, что благодаря усилению энергетической дипломатии Украина будет играть активную роль в глобальном энергетическом и климатическом диалоге, сможет расширить доступ к финансовым и аналитическим ресурсам, международным финансовым инструментам и инвестициям.

Вместе с тем, Кулеба выразил благодарность Фонду Возрождения, DiXi групп, представителям министерств энергетики, защиты окружающей среды, национальным энергетическим компаниям, бизнесу и профильным ассоциациям, принявшим участие в подготовке и презентации исследования вместе с командой Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается, в дискуссии участвовали ключевые стейкхолдеры в сфере энергетики: министерства энергетики, защиты окружающей среды, национальные энергетические компании, представители бизнеса и профильные ассоциации. Аналитический центр DiXi Group представил исследование состояния энергетической дипломатии, проведенное по инициативе МИД Украины и при финансовой поддержке Международного фонда "Возрождение".