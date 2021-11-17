17 ноября: Какой сегодня праздник

17 ноября в мире и Украине празднуют День студентов, международный день преждевременнорожденных детей, в Чехии и Словакии день борьбы за свободу и демократию, в Азербайджане день национального возрождения, а у православных - день памяти святых мучеников Никандра епископа Мирского и Ермея (пресвитера). Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Международный день студентов отмечается ежегодно 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне (Великобритания), но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах.

В этот день, в 1939 году более 1200 студентов Чехословакии было арестовано и помещено в концлагерь, часть из них казнили. В память об этой молодежи и был провозглашен Международный день студентов.

Когда отмечают День студента в Украине, было определено в 1999 году Указом президента от 16 июня 1999 года. Международная цель этого праздника – объединить студентов всего мира и подчеркнуть важную роль этой социальной группы в жизни и развитии общества.

Также 17 ноября в мире отмечается Международный день преждевременнорожденных детей. Он был учрежден в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными.

Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными, другими словами, в среднем это каждый 10-й ребенок из рождающихся. Более одного миллиона из этих детей умирают вскоре после рождения, а многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы в обучении. По статистике, преждевременные роды являются причиной почти половины всех случаев смерти новорожденных детей в мире.

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких проводится ежегодно в среду второй или третьей недели ноября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), начиная с 2002 года.

По оценкам ВОЗ, хронической обструктивной болезнью легких страдают 210 миллионов человек. Почти 90% случаев смерти от ХОБЛ происходит в странах с низким и средним уровнем дохода.

Основные причины развития болезни — курение, табачный дым, загрязнение воздуха, контакт с испарениями химических веществ

Ежегодно 17 ноября в Италии отмечают весьма необычный праздник — День защиты черных кошек, учрежденный активистами итальянской Ассоциации по защите окружающей среды и животных (AIDAA) и впервые отмечался в 2007 году.

Известно, что у многих народов черные коты считаются символом несчастья. Издавна им приписывались магические свойства, их называли воплощением нечистой силы и первыми помощниками ведьм и колдунов. И хотя Средневековье осталось позади, темные суеверия живы до сих пор — и страдают от них, в первую очередь, черные кошки.

Сегодня православная церковь чтит память святых мучеников Никандра епископа Мирского) и Ермея (пресвитера).

Предание гласит, что Никандр и Ермей учились у святого Тита, который в свою очередь был учеником апостола Павла. Они активно проповедовали христианство и многих обратили к вере. Об этом узнали правители, поклонялись идолам, и проповедников схватили. Их уговаривали, им угрожали, их пытали, но они не отреклись от веры. В итоге Ермея и Никандра подвергли смерти.

17 ноября особый день для протестантской церкви. Это День покаяния и молитвы. Он отмечается в среду перед последним воскресеньем церковного года. Наиболее популярен в немецкоязычных странах (Германия, Швейцария, Австрия).

Этот праздник уходит корнями в средневековые "дни искупления". В то время при угрозе стихийных бедствий и войн духовенство призывало все население к усиленной молитве и покаянию.

Со временем, религиозное содержание этих дней потеряло общественный и приобрело личностный характер. Так как верующие весь этот день должны были посвящать размышлениям о своей греховности, отменялись всякого рода работы. В некоторых странах эта традиция сохранилась до наших дней.

Именины: Илья, Александр, Иван, Порфирий, Семен, Степан, Фаина, Федор