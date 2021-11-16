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21:30 16.11.2021

Монастырский обсудил с членом ЕК Йохансон ситуацию на белорусско-польской границе

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Монастырский обсудил с членом ЕК Йохансон ситуацию на белорусско-польской границе

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обсудил с членом Еврокомиссии (ЕК) по внутренним делам Ильвой Йохансон ситуацию на белорусско-польской границе, сообщила пресс-служба МВД.

"Мы рассматриваем ситуацию на белорусско-польской границе в контексте стратегии Кремля на ослабление Евросоюза" - сказал Монастырский.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в расширении сотрудничества с ЕС для совместного противостояния угрозам гибридного характера.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора 16 ноября стороны обсудили взаимодействие в контексте обострения ситуации на границах ЕС.

Монастырский отметил, что оценка событий на границе с Беларусью странами Балтии и Польши дает основания прогнозировать вероятную эскалацию и наращивание нелегальной миграции на украинско-белорусской границе, в связи с чем Украина усиливает его охрану.

Также глава МВД  подчеркнул, что целесообразно использование второй фазы проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)" для обустройства украинско-белорусского участка границы и улучшения материально-технической базы пограничников для эффективного противодействия незаконной миграции и перемещению контрабанды.

Проект "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)" финансируется Евросоюзом и осуществляется Международным центром по развитию миграционной политики (ICMPD). Он направлен на поддержку внедрения реформ, приближающих украинскую систему управления границами стандартам и передовой практике Евросоюза в рамках Стратегии интегрированного управления границами Украины. Проект реализуется с декабря 2019 г. по июнь 2022 г.

Теги: #ек #сотрудничество #украина #мвд
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