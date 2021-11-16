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21:02 16.11.2021

Резников обсудил углубление двустороннего сотрудничества с госсекретарем по обороне Британии

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Резников обсудил углубление двустороннего сотрудничества с госсекретарем по обороне Британии

Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Беном Уоллесом, во время которой стороны обсудили усиление двустороннего сотрудничества между Лондоном и Киевом, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития ситуации с безопасностью на оккупированных территориях Востока Украины и вокруг ее границ, сотрудничество Украины с НАТО и в двустороннем формате", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что главы делегаций уделили особое внимание рассмотрению вопроса дальнейшего использования российским военно-политическим руководством гибридных методов ведения войны как против Украины, так и стран-членов ЕС и НАТО, а также продолжения милитаризации Азово-Черноморского региона и препятствования со стороны страны-оккупанта РФ свободному судоходству. .

"Члены обеих делегаций констатировали факт дальнейшего обострения ситуации с безопасностью из-за безответственных и провокативных действий России", - подчеркивают в Минобороны.

Там уточняют, что участники встречи подчеркнули, что Украина и Великобритания — стратегические партнеры в сфере безопасности и обороны, имеющие общее видение противодействия вызовам и угрозам сегодняшнего дня и полностью привержены делу обеспечения мира и безопасности в Европе, защиты общих ценностей и свобод.

"Значительное внимание было уделено обсуждению вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, реализации подписанного на прошлой неделе в Лондоне Межправительственного рамочного соглашения, которое позволит перейти к практической реализации проектов по развитию возможностей Военно-Морских Сил ВС Украины", - отмечают в ведомстве.

В Минобороны добавляют, что Бен Уоллес подчеркнул, что Великобритания продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине в сфере развития демократии, проведении реформ и развития возможностей Вооруженных сил, а также реализации евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщалось, 16 ноября в Украину с рабочим визитом приехал госсекретарь Великобритании по вопросам обороны Бен Уоллес.

Теги: #минобороны #встреча #министры
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