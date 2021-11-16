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20:51 16.11.2021

Кабмин присвоил комплексу "Экспоцентр Украины" категорию памятника национального значения

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Кабмин присвоил комплексу "Экспоцентр Украины" категорию памятника национального значения

Кабинет министров Украины изменил категорию памятнику местного значения "Комплекс Национального выставочного центра "Экспоцентр Украины" по просп.Глушкова, 1 в Киеве на категорию национального значения.

Согласно сообщению на сайте правительства, категория национального значения и охранные номера были присвоены также зданиям и сооружениям "Вход главный" и "Павильон основной".

По данным на сайте "Экспоцентра", его территория составляет 286 га, насчитывает 180 зданий и сооружений, 19 из которых имеют статус историко-культурных памятников Украины.

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Теги: #киев #экспоцентр #категория
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