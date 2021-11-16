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20:42 16.11.2021

Беларусь с 2016г ведет подрывную киберактивность против членов НАТО из Восточной Европы - доклад

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Беларусь с 2016г ведет подрывную киберактивность против членов НАТО из Восточной Европы - доклад

Беларусь с 2016 года вовлечена в хакерскую и дезинформационную кампанию в киберпространстве против восточноевропейских стран НАТО, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на доклад компании США по обеспечению кибербезопасности Mandiant.

AP уточняет, что в докладе Mandiant впервые упоминается причастность Беларуси к хакерской группе Ghostwriter, предположительно связанной с РФ.

По данным AP, Mandiant выявила свидетельства того, что Беларусь совершала кибератаки, в том числе против парламентариев ФРГ, шпионила за диссидентами и выкрадывала конфиденциальную информацию.

Однако Mandiant не смогла получить прямые доказательства причастности к данной киберактивности самой РФ.

Вместе с тем, отмечает агентство, директор Mandiant по анализу кибершпионских операций Бен Рид не стал вдаваться в подробности, почему Mandiant столь уверено, что правительство Беларуси технически содействовало хакерам, а они, по-видимому, действовали из Минска. Рид при этом сослался на оставшиеся "цифровые следы" хакеров и на подтверждение выводов Mandiant из других источников. Также он не объяснил, почему Mandiant также связала белорусских военных с хакерской группой UNC1151, лишь подчеркнув, что не может раскрывать такую информацию ради защиты источников Mandiant и методов работы компании.

Согласно информации AP, основными целями данной киберактивности Беларуси являются Польша, Литва и Латвия, а также Украина.

AP напоминает, что Mandiant работе в тесном контакте с правоохранительными органами и разведслужбами стран Запада и внимательно следит за деятельностью Ghostwriter.

Теги: #кибероперации #сша #нато #беларусь
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