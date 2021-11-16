На восточном участке армяно-азербайджанской границы огонь прекращен благодаря посредничеству России, заявляют в Ереване

На армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие при посредничестве России, заявили в Минобороны Армении.

"В соответствии с достигнутой при посредничестве российской стороны договоренностью с 18:30 на восточном участке армяно-азербайджанской границы огонь прекращен, обстановка сравнительно стабилизировалась", - сообщает Минобороны Армении.

В Минобороны РФ сообщили, что после телефонных переговоров министра обороны РФ с главами военных ведомств Азербайджана и Армении, боестолкновения в районе горы Килисали были прекращены.