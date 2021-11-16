События

20:19 16.11.2021

На восточном участке армяно-азербайджанской границы огонь прекращен благодаря посредничеству России, заявляют в Ереване

1 мин читать
На восточном участке армяно-азербайджанской границы огонь прекращен благодаря посредничеству России, заявляют в Ереване

На армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие при посредничестве России, заявили в Минобороны Армении.

"В соответствии с достигнутой при посредничестве российской стороны договоренностью с 18:30 на восточном участке армяно-азербайджанской границы огонь прекращен, обстановка сравнительно стабилизировалась", - сообщает Минобороны Армении.

В Минобороны РФ сообщили, что после телефонных переговоров министра обороны РФ с главами военных ведомств Азербайджана и Армении, боестолкновения в районе горы Килисали были прекращены.

Теги: #перемирие #армения #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:38 16.11.2021
15 армянских военных погибли, 12 - попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном, заявляют в Ереване

15 армянских военных погибли, 12 - попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном, заявляют в Ереване

18:37 16.11.2021
Алиев сообщил о раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

Алиев сообщил о раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

19:02 14.11.2021
Ведутся переговоры по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявляют в Ереване

Ведутся переговоры по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявляют в Ереване

00:39 14.11.2021
Ереван обвиняет Баку в обстрелах армянских позиций в Гегаркуникской области

Ереван обвиняет Баку в обстрелах армянских позиций в Гегаркуникской области

12:28 11.11.2021
Карантин в Армении продлен до 20 июня 2022 года

Карантин в Армении продлен до 20 июня 2022 года

09:18 04.11.2021
В Азербайджане 60% взрослого населения полностью вакцинированы от COVID-19 - Алиев

В Азербайджане 60% взрослого населения полностью вакцинированы от COVID-19 - Алиев

19:59 27.10.2021
Ермак обсудил с главой Администрации президента Азербайджана сотрудничество в энергетической сфере

Ермак обсудил с главой Администрации президента Азербайджана сотрудничество в энергетической сфере

12:45 15.10.2021
Алиев заявил о готовности Азербайджана подписать мирный договор с Арменией

Алиев заявил о готовности Азербайджана подписать мирный договор с Арменией

15:28 07.10.2021
Армения за 9 мес. приняла 15 тыс. украинских туристов - советник министра экономики

Армения за 9 мес. приняла 15 тыс. украинских туристов - советник министра экономики

00:33 04.10.2021
Премьер Армении заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана

Премьер Армении заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава ФГИ подал заявление об увольнении – источник

Российские наемники обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и прилегающая территория - СЦКК

Кличко: Проезд в общественном транспорте для киевлян будет стоить 12 грн по "карте киевлянина" и 14.20 – для тех, кто пользуется месячными проездными билетами

На Донбассе с начала суток получил ранение украинский военный – штаб ООС

С 1 января в Киеве намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн - КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава ФГИ подал заявление об увольнении – источник

Кабмин присвоил комплексу "Экспоцентр Украины" категорию памятника национального значения

Беларусь с 2016г ведет подрывную киберактивность против членов НАТО из Восточной Европы - доклад

Украинские перевозчики получат дополнительные разрешения от Германии на 2021 год

Российские наемники обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и прилегающая территория - СЦКК

Германия считает "безответственными" испытания РФ противоспутникового оружия - МИД

В Испании собираются ввести COVID-пропуска на фоне роста заболеваний

Кличко: Проезд в общественном транспорте для киевлян будет стоить 12 грн по "карте киевлянина" и 14.20 – для тех, кто пользуется месячными проездными билетами

США могут объявить бойкот зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году - газета

НАТО готово реагировать на изменения ситуации на границе Беларуси и стран альянса - Минобороны Литвы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА