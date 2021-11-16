События

20:14 16.11.2021

Российские наемники обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и прилегающая территория - СЦКК

2 мин читать
Российские наемники обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и прилегающая территория - СЦКК

Российские наемники утром во вторник, 16 ноября, обстреляли населенный пункт Марьинка, в результате чего был разрушен жилой дом и прилегающая территория сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

"16 ноября в период с 07:50 до 08:20 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Марьинка с применением минометов калибра 82 мм. Огонь велся по направлению населенного пункта Трудовское, было зафиксировано попадание 13 мин. В результате обстрела разрушен жилой дом и прилегающая территория по адресу: Марьинка, ул. Прокофьева, 236", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что расстояние зоны попаданий от фактической линии разграничения сторон составляет около 600 метров, что свидетельствует об умышленном обстреле жилой застройки.

"Данные факты были установлены и документированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - сказано в сообщении.

Также по данному факту материалы переданы Донецкой областной прокуратуре.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что данный факт является очередным грубым нарушением вооруженных формирований РФ Минских договоренностей, а также режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, внедренного по соглашению сторон 27 июля 2020 года. А главное – свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью мирного населения.

Кроме того, в СЦКК заявили, что российские наемники наращивают количество обстрелов населенных пунктов на подконтрольной правительству Украины территории. Так, в сентябре текущего года вооруженными формированиями РФ было совершено 7 обстрелов, в октябре – 9, а по состоянию на 16 ноября - уже 8 обстрелов.

 

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:33 16.11.2021
На Донбассе с начала суток получил ранение украинский военный – штаб ООС

На Донбассе с начала суток получил ранение украинский военный – штаб ООС

09:36 16.11.2021
В зоне ООС обезврежен российский беспилотник, который пересек линию разграничения

В зоне ООС обезврежен российский беспилотник, который пересек линию разграничения

07:13 16.11.2021
С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины

С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины

17:38 15.11.2021
Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет

07:10 15.11.2021
За минувшие сутки зафиксировано 19 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен водитель-санитар

За минувшие сутки зафиксировано 19 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен водитель-санитар

18:06 14.11.2021
Российские наемники 6 раз нарушили условия перемирия на Донбассе, ранен водитель-санитар – штаб ООС

Российские наемники 6 раз нарушили условия перемирия на Донбассе, ранен водитель-санитар – штаб ООС

07:29 14.11.2021
Российские наемники обстреляли санитарные машины ВСУ под Невельским, тяжело ранен водитель-санитар

Российские наемники обстреляли санитарные машины ВСУ под Невельским, тяжело ранен водитель-санитар

17:18 13.11.2021
Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет

07:29 13.11.2021
Двое украинских военнослужащих погибло, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, еще один ранен за сутки на Донбассе

Двое украинских военнослужащих погибло, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, еще один ранен за сутки на Донбассе

17:27 12.11.2021
Двое украинских военных погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве на Донбассе

Двое украинских военных погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко: Проезд в общественном транспорте для киевлян будет стоить 12 грн по "карте киевлянина" и 14.20 – для тех, кто пользуется месячными проездными билетами

На Донбассе с начала суток получил ранение украинский военный – штаб ООС

С 1 января в Киеве намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн - КГГА

Минобразования Украины рекомендует местным властям возобновить очный образовательный процесс в школах

Рада приняла закон о критической инфраструктуре

ПОСЛЕДНЕЕ

На восточном участке армяно-азербайджанской границы огонь прекращен благодаря посредничеству России, заявляют в Ереване

Германия считает "безответственными" испытания РФ противоспутникового оружия - МИД

В Испании собираются ввести COVID-пропуска на фоне роста заболеваний

Кличко: Проезд в общественном транспорте для киевлян будет стоить 12 грн по "карте киевлянина" и 14.20 – для тех, кто пользуется месячными проездными билетами

США могут объявить бойкот зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году - газета

НАТО готово реагировать на изменения ситуации на границе Беларуси и стран альянса - Минобороны Литвы

Глава МВД подписал приказ о лишении Кивы наградного оружия

Из-за пожара в многоэтажке в центре Харькова часть жителей дома временно размещены в социальном отеле

15 армянских военных погибли, 12 - попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном, заявляют в Ереване

Алиев сообщил о раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА