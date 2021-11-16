Российские наемники обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и прилегающая территория - СЦКК

Российские наемники утром во вторник, 16 ноября, обстреляли населенный пункт Марьинка, в результате чего был разрушен жилой дом и прилегающая территория сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

"16 ноября в период с 07:50 до 08:20 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Марьинка с применением минометов калибра 82 мм. Огонь велся по направлению населенного пункта Трудовское, было зафиксировано попадание 13 мин. В результате обстрела разрушен жилой дом и прилегающая территория по адресу: Марьинка, ул. Прокофьева, 236", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что расстояние зоны попаданий от фактической линии разграничения сторон составляет около 600 метров, что свидетельствует об умышленном обстреле жилой застройки.

"Данные факты были установлены и документированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - сказано в сообщении.

Также по данному факту материалы переданы Донецкой областной прокуратуре.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что данный факт является очередным грубым нарушением вооруженных формирований РФ Минских договоренностей, а также режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, внедренного по соглашению сторон 27 июля 2020 года. А главное – свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью мирного населения.

Кроме того, в СЦКК заявили, что российские наемники наращивают количество обстрелов населенных пунктов на подконтрольной правительству Украины территории. Так, в сентябре текущего года вооруженными формированиями РФ было совершено 7 обстрелов, в октябре – 9, а по состоянию на 16 ноября - уже 8 обстрелов.