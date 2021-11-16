События

19:51 16.11.2021

В Испании собираются ввести COVID-пропуска на фоне роста заболеваний

1 мин читать
В Испании собираются ввести COVID-пропуска на фоне роста заболеваний

Власти Испании намерены ввести COVID-пропуска для сдерживания пандемии на фоне вспышки заболеваний, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

"Тенденция показывает, что пандемия развивается тревожными темпами ... Более чем 50-процентный рост показателей инфицирования за последние две недели свидетельствует об ускоренном росте пандемии", - цитирует AP слова министра здравоохранения Страны Басков.

В автономных сообществах - Стране басков, Наварре, Каталонии и Валенсии сообщают о готовности первыми ввести в Испании COVID-пропуска для посещающих ночные клубы, бары, рестораны. Однако сначала, отмечают они, для этого им следует получить разрешение суда.

COVID-пропуска свидетельствуют о наличии полной вакцинации.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Испании было диагностировано свыше 5 млн заражений, более 87,7 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 4,8 млн человек выздоровели.

Теги: #испания #коронавирус #вспышка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:19 16.11.2021
Выписки пациентов с COVID-19 превышают госпитализацию, однако риск возобновления роста заболеваемости остается - KSE

Выписки пациентов с COVID-19 превышают госпитализацию, однако риск возобновления роста заболеваемости остается - KSE

15:55 16.11.2021
Минобразования Украины рекомендует местным властям возобновить очный образовательный процесс в школах

Минобразования Украины рекомендует местным властям возобновить очный образовательный процесс в школах

15:27 16.11.2021
Pfizer разрешила другим компаниям производить свое лекарство от COVID-19

Pfizer разрешила другим компаниям производить свое лекарство от COVID-19

14:24 16.11.2021
Выплата 1 тыс. грн вакцинированным украинцам будет осуществляться из общего фонда госбюджета - Шмыгаль

Выплата 1 тыс. грн вакцинированным украинцам будет осуществляться из общего фонда госбюджета - Шмыгаль

13:40 16.11.2021
Получить обещанную 1 тыс. грн смогут вакцинированные с декабря украинцы – советник президента

Получить обещанную 1 тыс. грн смогут вакцинированные с декабря украинцы – советник президента

11:49 16.11.2021
Со следующей недели можно ожидать начала выхода регионов из "красной зоны" – Ляшко

Со следующей недели можно ожидать начала выхода регионов из "красной зоны" – Ляшко

10:51 16.11.2021
Ученики 5-11 классов Львовской области возвращаются в школы с 22 ноября –комиссия ТЭБ и ЧС

Ученики 5-11 классов Львовской области возвращаются в школы с 22 ноября –комиссия ТЭБ и ЧС

08:15 16.11.2021
В Украине за сутки зафиксировано 16 308 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 21 914 человек, 838 умерло – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 16 308 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 21 914 человек, 838 умерло – Минздрав

20:25 15.11.2021
Зеленский заявил о прохождении пика заболеваемости COVID

Зеленский заявил о прохождении пика заболеваемости COVID

16:28 15.11.2021
В Украине вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 – совещание у Зеленского

В Украине вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 – совещание у Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и прилегающая территория - СЦКК

Кличко: Проезд в общественном транспорте для киевлян будет стоить 12 грн по "карте киевлянина" и 14.20 – для тех, кто пользуется месячными проездными билетами

На Донбассе с начала суток получил ранение украинский военный – штаб ООС

С 1 января в Киеве намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн - КГГА

Минобразования Украины рекомендует местным властям возобновить очный образовательный процесс в школах

ПОСЛЕДНЕЕ

Беларусь с 2016г ведет подрывную киберактивность против членов НАТО из Восточной Европы - доклад

Украинские перевозчики получат дополнительные разрешения от Германии на 2021 год

На восточном участке армяно-азербайджанской границы огонь прекращен благодаря посредничеству России, заявляют в Ереване

Российские наемники обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и прилегающая территория - СЦКК

Германия считает "безответственными" испытания РФ противоспутникового оружия - МИД

Кличко: Проезд в общественном транспорте для киевлян будет стоить 12 грн по "карте киевлянина" и 14.20 – для тех, кто пользуется месячными проездными билетами

США могут объявить бойкот зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году - газета

НАТО готово реагировать на изменения ситуации на границе Беларуси и стран альянса - Минобороны Литвы

Глава МВД подписал приказ о лишении Кивы наградного оружия

Из-за пожара в многоэтажке в центре Харькова часть жителей дома временно размещены в социальном отеле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА