В Испании собираются ввести COVID-пропуска на фоне роста заболеваний

Власти Испании намерены ввести COVID-пропуска для сдерживания пандемии на фоне вспышки заболеваний, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

"Тенденция показывает, что пандемия развивается тревожными темпами ... Более чем 50-процентный рост показателей инфицирования за последние две недели свидетельствует об ускоренном росте пандемии", - цитирует AP слова министра здравоохранения Страны Басков.

В автономных сообществах - Стране басков, Наварре, Каталонии и Валенсии сообщают о готовности первыми ввести в Испании COVID-пропуска для посещающих ночные клубы, бары, рестораны. Однако сначала, отмечают они, для этого им следует получить разрешение суда.

COVID-пропуска свидетельствуют о наличии полной вакцинации.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Испании было диагностировано свыше 5 млн заражений, более 87,7 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 4,8 млн человек выздоровели.