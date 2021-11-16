Кличко: Проезд в общественном транспорте для киевлян будет стоить 12 грн по "карте киевлянина" и 14.20 – для тех, кто пользуется месячными проездными билетами

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы со следующего года – вынужденный шаг, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов во вторник.

"У нас действительно сложная ситуация в транспортной отрасли. И цена на проезд давно не соответствует его себестоимости. Но мы делаем все, чтобы киевляне могли с комфортом передвигаться по городу", - цитирует слова Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам Кличко, стоимость электроэнергии, горючего и расходных материалов существенно выросла. Кроме того, мэр отметил, что остается необходимость платить заработную плату транспортникам, ремонтировать и обслуживать подвижной состав и покупать новый общественный транспорт, поэтому Киев "вынужден повысить стоимость проезда".

"Для жителей столицы проезд обойдется в 12 грн при наличии "карточки киевлянина". Для пассажиров, пользующихся проездными билетами, цена одной поездки составит 14 грн 20 копеек. Если же человек приехал из другого города и хочет купить разовую поездку или всего несколько, то ему проезд будет стоить 20 гривен", - подчеркнул Кличко.

Он добавил, что понимает, что "это – непопулярное решение". "Все остальные крупные города приняли и ввели его раньше. Потому что в сегодняшних условиях наш транспорт дотационный. И мы не повышали стоимость проезда, сколько могли", – отметил столичный мэр.

Кличко также добавил, что город сохраняет льготы на проезд для всех социально уязвимых категорий населения, несмотря на то, что "государство не компенсирует эти расходы городскому бюджету".

Как сообщалось, с 1 января 2022 года в Киеве повышается стоимость проезда в общественном транспорте, для владельцев "карты киевлянина" после повышения тарифов на проезд стоимость поездки составит 12 грн, а для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).