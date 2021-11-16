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19:29 16.11.2021

США могут объявить бойкот зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году - газета

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США могут объявить бойкот зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году - газета

Ни президент США Джо Байден, ни другие официальные представители администрации США, как ожидается, не приедут на зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году, сообщает во вторник газета The Washington Post.

Издание отмечает, что такое решение американского руководства станет ответной мерой на нарушение со стороны китайского правительства.

"Президент Байден выразил обеспокоенность по поводу действий КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также относительно прав человека в целом", - цитирует газета сообщение Белого дома.

На слушаниях в мае спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине в качестве способа выразить международную озабоченность по поводу нарушений прав человека в Китае.

"Какое моральное право у вас есть, чтобы снова говорить о правах человека в любой точке мира, если вы готовы выразить свое уважение китайскому правительству, когда оно совершает геноцид? ... Давайте устроим дипломатический бойкот. Молчание по этому вопросу неприемлемо. Это позволяет Китаю злоупотреблять", - заявила она.

Олимпийские игры 2022 года запланированы в Пекине с 4 по 20 февраля следующего года. Столица Китая станет первым городом в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры.

Теги: #сша #олимпиада #планы #бойкот
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