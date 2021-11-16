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19:21 16.11.2021

НАТО готово реагировать на изменения ситуации на границе Беларуси и стран альянса - Минобороны Литвы

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НАТО готово реагировать на изменения ситуации на границе Беларуси и стран альянса - Минобороны Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что альянс готов реагировать на миграционный кризис на границе Евросоюза, сообщает Минобороны Литвы.

По данным ведомства, на встрече во вторник Анушаускас и Столтенберг обменялись информацией и мнениями о действиях Беларуси в контексте кризиса с нелегальной миграцией, а также о политических решениях Литвы и о необходимости для стран ЕС увеличивать расходы на оборону, чтобы иметь надлежащие мощности в этой сфере.

"Во время встречи с Анушаускасом генсек НАТО подчеркнул значение солидарности стран НАТО и заверил, что альянс и впредь будет проявлять бдительность и реагировать на изменяющиеся обстоятельства на границе Беларуси и стран НАТО", - сообщает Минобороны.

Анушаускас на встрече также подчеркнул важность поддержки Украины.

"Давление России на Украину не может оставаться без ответа. Мы видим связь между белорусским и украинским кризисами. Оценивать роль России в Беларуси нам следует в более широкой долгосрочной перспективе. В военном смысле Беларусь уже является интегральной частью России", - приведены в сообщении слова министра.

Теги: #минобороны #мигранты #литва #нато
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