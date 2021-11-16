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19:09 16.11.2021

Глава МВД подписал приказ о лишении Кивы наградного оружия

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Глава МВД подписал приказ о лишении Кивы наградного оружия

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во вторник, 16 ноября, подписал приказ, которым лишил права народного депутата партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илью Киву на наградное оружие, выданное в 2015 году.

"Сегодня подписал приказ, которым лишил права народного депутата Илью Киву на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Основание – его недостойное поведение и действия, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени Украинского государства. Перед законов все равны. Народные депутаты – не исключение. Так же мной будут лишены права на наградное оружие и другие лица, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокационных действий или разжигать ненависть в обществе", - сказал Монастырский в видеообращении, опубликованном в Facebook во вторник.

До конца года в Украине заработает электронный реестр оружия, и процесс оформления оружия будет упрощен.

"Каждый должен помнить, что оружие – это ответственность. А иметь наградное оружие – это большая честь и никто не имеет права эту честь разорять недостойным поведением! Безопасность граждан и честь государства – превыше всего! Слава Украине!", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, к народному депутату партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илье Киве во вторник утром пришли правоохранители с обыском в рамках расследования уголовного производства о незаконном обращении с оружием.

"Проводятся следственные действия в рамках расследования дела по факту размещения депутатом видео с автоматом (ч. 1 ст. 263 УК – незаконное обращение с оружием)", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ГБР.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла журналистам, что считает преждевременным квалифицировать действия Кивы, разместившего в своем телеграм-канале видео с выстрелами из автоматического оружия, но информация о данном факте оформлена в уголовное производство.

Отвечая на вопрос о том, есть ли уголовное производство, касающееся видео с выстрелами Кивы, она сказала: "У нас есть дела, и в отношении этого лица (Кивы - ИФ) их достаточно большое количество… Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и что-то комментировать. Чтобы привлекать, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без экспертиз не о чем говорить".

Уточняя, открыто ли дело именно по факту стрельбы, Венедиктова сказала: "Есть".

Говоря о конкретной правовой оценке действий депутата, генпрокурор пояснила: "Если мы дойдем до специального субъекта – народного депутата, я буду подписывать подозрение. И именно тогда я могу сказать, с какой квалификацией подозрение подписано и если квалификация меняется, то почему".

Также партия "УДАР" сообщала об открытии уголовного производства по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – "государственная измена" по факту публикации народным депутатом Кивой приветственного видеообращения к Путину

 

Теги: #нардеп #кива #оружие
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