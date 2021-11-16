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19:06 16.11.2021

Из-за пожара в многоэтажке в центре Харькова часть жителей дома временно размещены в социальном отеле

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Из-за пожара в многоэтажке в центре Харькова часть жителей дома временно размещены в социальном отеле

Из-за пожара, который произошел в доме на ул. Культуры, 10, в Харькове пострадало 30 квартир, в которых живет порядка 70 человек.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы Светлану Горбунову-Рубан, большинство этих людей нашли временное убежище у родственников или знакомых, а 10 человек - временно размещены в социальном отеле.

"Они будут там жить, сколько необходимо. Деньги на их содержание будут выделены из бюджета города. Если нужно, то окажем медицинскую или психологическую помощь", - цитирует пресс-служба Горбунову-Рубан.

Первый заместитель городского головы Александр Новак пообещал, что средства на ремонт подъездов и квартир, пострадавших из-за пожара, будут выделены из бюджета города .

Об этом сегодня, 16 ноября, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил первый заместитель городского головы Александр Новак.

"Всего пострадало 30 квартир, которые расположены в четвертом и пятом подъездах... Наиболее пострадали квартиры на 4-5 этажах, во время тушения пожара вода залила квартиры до первого этажа. Размер ущерба сейчас устанавливается, проводится обход пострадавших квартир. Кроме того, (городской голова - ИФ) Игорь Терехов также поручил в кратчайшие сроки восстановить кровлю. Мы планируем выделить средства на все восстановительные работы", - сказал Новак.

По его словам, в 1-3 подъездах дома уже восстановлено электроснабжение, они отапливаются, там есть холодная вода. В 4-5 подъездах эти услуги планируется восстановить, когда будет установлена временная кровля. Также сейчас проводятся работы по восстановлению газоснабжения.

Как сообщалось, в ночь на 16 ноября, на ул. Культуры, 10, в районе Сумского рынка, загорелась кровля. В 3:42 огонь был локализован на площади 500 м кв. (общая площадь кровли 2 тыс. м кв.). Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС спасены 7 человек и выведены на свежий воздух 6 человек. В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади 500 м кв. и повреждено деревянное перекрытие (прогар) в трех квартирах на шестом этаже.

К тушению пожара были привлечены 80 человек и 24 единицы техники ГСЧС.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины

Теги: #жители #пожар #харьков
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