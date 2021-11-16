15 армянских военных погибли, 12 - попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном, заявляют в Ереване

Около 15 военнослужащих погибли в результате боев с ВС Азербайджана на востоке республики, заявил глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агаджанян.

"По неподтвержденным данным, погибли 15 военнослужащих ВС Армении", - сказал Агаджанян в эфире радиостанции "Свобода".

Минобороны Армении в свою очередь сообщило, двенадцать военнослужащих ВС Армении попали в плен к азербайджанской стороне.

"С армянской стороны есть потери. Данные уточняются. 12 военнослужащих - семь контрактников и пять срочников - пленены азербайджанской стороной", - сообщает Минобороны.

По утверждению военного ведомства, при этом в результате действий ВС Армении "противнику нанесены большие потери в живой силе, около одного десятка военной техники выведены из строя". "Обстановка на востоке Армении продолжает оставаться крайне напряженной. Интенсивность боев не спала. Противник применяет артиллерию, бронетехнику", - отметили в Минобороны.

Обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы в Сюникской области обострилась 13 ноября. Тогда Минобороны Армении сообщило, что военные Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление, которое было предотвращено. В ведомстве сообщали, что при посредничестве российской стороны велись переговоры по урегулированию ситуации.

15 ноября премьер Армении Никол Пашинян заявил на заседании Совета безопасности, что азербайджанские войска вторглись в страну на восточном направлении границы. Генпрокуратура Армении сообщила, что военные Азербайджана пересекли границу в направлении города Сисиан в Сюникской области на юге Армении.