События

18:38 16.11.2021

15 армянских военных погибли, 12 - попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном, заявляют в Ереване

2 мин читать
15 армянских военных погибли, 12 - попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном, заявляют в Ереване

Около 15 военнослужащих погибли в результате боев с ВС Азербайджана на востоке республики, заявил глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агаджанян.

"По неподтвержденным данным, погибли 15 военнослужащих ВС Армении", - сказал Агаджанян в эфире радиостанции "Свобода".

Минобороны Армении в свою очередь сообщило, двенадцать военнослужащих ВС Армении попали в плен к азербайджанской стороне.

"С армянской стороны есть потери. Данные уточняются. 12 военнослужащих - семь контрактников и пять срочников - пленены азербайджанской стороной", - сообщает Минобороны.

По утверждению военного ведомства, при этом в результате действий ВС Армении "противнику нанесены большие потери в живой силе, около одного десятка военной техники выведены из строя". "Обстановка на востоке Армении продолжает оставаться крайне напряженной. Интенсивность боев не спала. Противник применяет артиллерию, бронетехнику", - отметили в Минобороны.

Обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы в Сюникской области обострилась 13 ноября. Тогда Минобороны Армении сообщило, что военные Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление, которое было предотвращено. В ведомстве сообщали, что при посредничестве российской стороны велись переговоры по урегулированию ситуации.

15 ноября премьер Армении Никол Пашинян заявил на заседании Совета безопасности, что азербайджанские войска вторглись в страну на восточном направлении границы. Генпрокуратура Армении сообщила, что военные Азербайджана пересекли границу в направлении города Сисиан в Сюникской области на юге Армении.

Теги: #потери #армения #конфликт #карабах #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:37 16.11.2021
Алиев сообщил о раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

Алиев сообщил о раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

19:02 14.11.2021
Ведутся переговоры по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявляют в Ереване

Ведутся переговоры по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявляют в Ереване

00:39 14.11.2021
Ереван обвиняет Баку в обстрелах армянских позиций в Гегаркуникской области

Ереван обвиняет Баку в обстрелах армянских позиций в Гегаркуникской области

17:27 12.11.2021
Двое украинских военных погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве на Донбассе

Двое украинских военных погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве на Донбассе

12:28 11.11.2021
Карантин в Армении продлен до 20 июня 2022 года

Карантин в Армении продлен до 20 июня 2022 года

09:18 04.11.2021
В Азербайджане 60% взрослого населения полностью вакцинированы от COVID-19 - Алиев

В Азербайджане 60% взрослого населения полностью вакцинированы от COVID-19 - Алиев

19:59 27.10.2021
Ермак обсудил с главой Администрации президента Азербайджана сотрудничество в энергетической сфере

Ермак обсудил с главой Администрации президента Азербайджана сотрудничество в энергетической сфере

16:50 26.10.2021
На Донбассе от обстрела российских наемников погиб украинский военный

На Донбассе от обстрела российских наемников погиб украинский военный

12:45 15.10.2021
Алиев заявил о готовности Азербайджана подписать мирный договор с Арменией

Алиев заявил о готовности Азербайджана подписать мирный договор с Арменией

15:28 07.10.2021
Армения за 9 мес. приняла 15 тыс. украинских туристов - советник министра экономики

Армения за 9 мес. приняла 15 тыс. украинских туристов - советник министра экономики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе с начала суток получил ранение украинский военный – штаб ООС

С 1 января в Киеве намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн - КГГА

Минобразования Украины рекомендует местным властям возобновить очный образовательный процесс в школах

Рада приняла закон о критической инфраструктуре

СБУ разоблачила схему расхищения госсредств на закупке аппаратов ИВЛ

ПОСЛЕДНЕЕ

НАТО готово реагировать на изменения ситуации на границе Беларуси и стран альянса - Минобороны Литвы

Глава МВД подписал приказ о лишении Кивы наградного оружия

Из-за пожара в многоэтажке в центре Харькова часть жителей дома временно размещены в социальном отеле

Голливудский актер Шон Пенн прибыл в Киев и намерен посетить Донбасс – СМИ

Несколько польских полицейских получили травмы от мигрантов на границе с Беларусью

В днепровском частном доме престарелых, где произошел пожар, проживало 30 человек, из которых 23 лежачих больных - Денисова

Осужденный в РФ украинец Марченко надеется попасть в "обменный список"

На Донбассе с начала суток получил ранение украинский военный – штаб ООС

Франция раскритиковала испытания российского противоспутникового оружия

С 1 января в Киеве намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн - КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА