Несколько польских полицейских получили травмы от мигрантов на границе с Беларусью

Не менее семи сотрудников польских полицейских служб травмированы в результате инцидентов на границе с Беларусью, сообщает во вторник полиция Польши.

"Семеро полицейских ранены сегодня в результате нападений - двое получили травмы головы камнями, еще пятеро пострадали от травм рук и ног", - говорится в сообщении польской полиции твиттере.

Ранее в минобороны Польши заявили, что мигранты забросали камнями пограничников и военных, охраняющих границу с Беларусью, пытаясь прорваться через границу. Польские силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы сдержать атаку.

Следственный комитет Беларуси заявил, что проводит проверку по факту применения спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных граждан и причинения им телесных повреждений на территории белорусско-польской границы в пункте пропуска "Брузги" - среди пострадавших есть женщины и дети.