События

18:14 16.11.2021

Несколько польских полицейских получили травмы от мигрантов на границе с Беларусью

1 мин читать

Не менее семи сотрудников польских полицейских служб травмированы в результате инцидентов на границе с Беларусью, сообщает во вторник полиция Польши.

"Семеро полицейских ранены сегодня в результате нападений - двое получили травмы головы камнями, еще пятеро пострадали от травм рук и ног", - говорится в сообщении польской полиции твиттере.

Ранее в минобороны Польши заявили, что мигранты забросали камнями пограничников и военных, охраняющих границу с Беларусью, пытаясь прорваться через границу. Польские силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы сдержать атаку.

Следственный комитет Беларуси заявил, что проводит проверку по факту применения спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных граждан и причинения им телесных повреждений на территории белорусско-польской границы в пункте пропуска "Брузги" - среди пострадавших есть женщины и дети.

Теги: #мигранты #польша #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:22 16.11.2021
Мигранты на границе Польши и Беларуси агрессивны: бросают камни в военных, пытаются прорваться через границу - Минобороны Польши

Мигранты на границе Польши и Беларуси агрессивны: бросают камни в военных, пытаются прорваться через границу - Минобороны Польши

06:40 16.11.2021
США с ЕС готовят новый пакет санкций против Беларуси - Белый дом

США с ЕС готовят новый пакет санкций против Беларуси - Белый дом

00:37 16.11.2021
Меркель обсудила с Лукашенко необходимость гумпомощи мигрантам на границе

Меркель обсудила с Лукашенко необходимость гумпомощи мигрантам на границе

20:32 15.11.2021
Президент Украины и председатель Евросовета обсудили ситуацию с безопасностью, договорились координировать действия

Президент Украины и председатель Евросовета обсудили ситуацию с безопасностью, договорились координировать действия

18:30 15.11.2021
Главы МИД стран ЕС приняли политическое решение по пятому пакету санкций в отношении Беларуси

Главы МИД стран ЕС приняли политическое решение по пятому пакету санкций в отношении Беларуси

16:13 15.11.2021
3,5 тыс. мигрантов находятся с белорусской стороны у КПП "Брузги/Кужницы" на границе с Польшей

3,5 тыс. мигрантов находятся с белорусской стороны у КПП "Брузги/Кужницы" на границе с Польшей

15:49 15.11.2021
Беженцы на границе Беларуси и Польши возле КПП ставят палатки и разводят костры

Беженцы на границе Беларуси и Польши возле КПП ставят палатки и разводят костры

14:54 15.11.2021
15 человек осудили за хороводы в Бресте во время прошлогодних протестов в Беларуси

15 человек осудили за хороводы в Бресте во время прошлогодних протестов в Беларуси

13:02 15.11.2021
Беженцы на белорусско-польской границе "снялись" с лагеря и движутся в направлении Польши

Беженцы на белорусско-польской границе "снялись" с лагеря и движутся в направлении Польши

10:44 15.11.2021
Главы МИД ЕС обсудят миграционные потоки в Беларусь с авиакомпаниями

Главы МИД ЕС обсудят миграционные потоки в Беларусь с авиакомпаниями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе с начала суток получил ранение украинский военный – штаб ООС

С 1 января в Киеве намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн - КГГА

Минобразования Украины рекомендует местным властям возобновить очный образовательный процесс в школах

Рада приняла закон о критической инфраструктуре

СБУ разоблачила схему расхищения госсредств на закупке аппаратов ИВЛ

ПОСЛЕДНЕЕ

15 армянских военных погибли, 12 - попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном, заявляют в Ереване

Алиев сообщил о раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

Голливудский актер Шон Пенн прибыл в Киев и намерен посетить Донбасс – СМИ

В днепровском частном доме престарелых, где произошел пожар, проживало 30 человек, из которых 23 лежачих больных - Денисова

Осужденный в РФ украинец Марченко надеется попасть в "обменный список"

На Донбассе с начала суток получил ранение украинский военный – штаб ООС

Франция раскритиковала испытания российского противоспутникового оружия

С 1 января в Киеве намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн - КГГА

Выписки пациентов с COVID-19 превышают госпитализацию, однако риск возобновления роста заболеваемости остается - KSE

ДТП с участием нардепа Ковалева расследует ГБР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА