Франция раскритиковала испытания российского противоспутникового оружия

Министр обороны Франции Флоранс Парли во вторник, комментируя российское испытание противоспутникового оружия, осудила "космический вандализм", который создает угрозу для космонавтов и спутников.

"Космос - это общее достояние 7,7 млрд жителей нашей планеты. Космические вандалы несут ответственность за создание мусора, который загрязняет и подвергает опасности наших космонавтов и наши спутники", - написала Парли в своем твиттере.

В госдепе США накануне выступили с утверждениями, что в понедельник состоялось испытание противоспутникового оружия РФ, представляющее угрозу для МКС. "РФ безответственным образом провела испытание ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту", - заявил на брифинге представитель госдепа Нед Прайс.

Ранее во вторник глава NASA Билл Нельсон заявил, что высокопоставленные руководители NASA находятся в Москве и планируют обсудить с коллегами из РФ недавнее испытание российского противоспутникового оружия. Нельсон также сообщил, что в NASA уже контактировали с "Роскосмосом" по поводу этого испытания.

Российские военные во вторник подтвердили, что 15 ноября во время испытаний поразили на орбите советский спутник "Целина-Д". "15 ноября Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года", - сообщили в Минобороны РФ. При этом в военном ведомстве заявили, что "образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности".