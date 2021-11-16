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16:54 16.11.2021

С 1 января в Киеве намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн - КГГА

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С 1 января в Киеве намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн - КГГА

С 1 января 2022 года в Киеве повышается стоимость проезда в общественном транспорте, для владельцев карты киевлянина после повышения тарифов на проезд стоимость поездки составит 12 грн, сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров. Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн при покупке разового билета", - приводит слова Поворозника пресс-служба КГГА в Facebook.

В КГГА отметили, что в случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).

Кроме того, остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками, одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

"Город сохраняет льготы для всех социально-уязвимых категорий населения. Сейчас киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться транспортом по старым ценам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что касательно повышения тарифов сегодня начнутся общественные обсуждения в формате электронных консультаций, которые продлятся 15 дней. Установить новые тарифы запланировано с 01.01.2022 года.

 

Теги: #киев #тарифы #транспорт
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