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16:01 16.11.2021

Резников и Уоллес обсудили сотрудничество между Украиной и Великобританией

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Государственный секретарь по обороне Великобритании Бен Уоллес и министр обороны Украины Алексей Резников провели ряд совместных встреч, в ходе которых обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества.

"В ходе ряда встреч было обсуждено продолжающееся сотрудничество между нашими государствами", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Twitter.

В сообщении отмечается, что это первая встреча Резникова и Уоллеса.

Как сообщалось, рабочий визит в Украину делегации Министерства обороны Великобритании во главе с Уоллесом начался во вторник, 16 ноября.

Теги: #великобритания #минобороны #резников
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