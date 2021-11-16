Резников и Уоллес обсудили сотрудничество между Украиной и Великобританией

Государственный секретарь по обороне Великобритании Бен Уоллес и министр обороны Украины Алексей Резников провели ряд совместных встреч, в ходе которых обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества.

"В ходе ряда встреч было обсуждено продолжающееся сотрудничество между нашими государствами", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Twitter.

В сообщении отмечается, что это первая встреча Резникова и Уоллеса.

Как сообщалось, рабочий визит в Украину делегации Министерства обороны Великобритании во главе с Уоллесом начался во вторник, 16 ноября.