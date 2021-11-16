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15:55 16.11.2021

Минобразования Украины рекомендует местным властям возобновить очный образовательный процесс в школах

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Минобразования Украины рекомендует местным властям возобновить очный образовательный процесс в школах

Министерство образования и науки Украины обратилось к руководителям местных органов власти с рекомендацией о возобновлении очного образовательного процесса в школах, сообщил глава МОН Сергей Шкарлет.

"МОН обратился к руководителям местных органов власти с письмом о возобновлении очного образовательного процесса в школах. Находясь на постоянной связи с руководителями департаментов и управлений образования областных и местных администраций, я получаю информацию о готовности школ Украины вернуть детей за парты", - написал Шкарлет в Телеграм-канале.

По его мнению, образовательный процесс в обычном формате нужен и ученикам, и учителям.

"Социализация, живое общение, более высокая скорость и качество усвоения учебного материала возможны только при очном формате", - добавил он.

Шкарлет призвал основателей и руководителей заведений общего среднего образования не создавать новых препятствий.

"По оперативной информации, полный цикл прививки от COVID-19 получили более 533 тыс. работников учреждений общего среднего образования или более 82% от их общего количества. По крайней мере, одной дозой вакцины привито 95,6% работников школ", - добавил министр.

 

Теги: #шкарлет #коронавирус #минобразования #образование #школы
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