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15:52 16.11.2021

Лидеру "антивакцинаторов" сообщено о подозрении в попытке вооруженного захвата власти – СБУ

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Лидеру "антивакцинаторов" сообщено о подозрении в попытке вооруженного захвата власти – СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала деятельность антиукраинской сети, члены которой под "антивакцинаторскими" лозунгами пытались дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине и призывали к насильственному изменению конституционного строя.

"По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы", - сообщает пресс-служба СБУ.

В результате синхронных спецопераций СБУ в нескольких регионах Украины деятельность группировки была прекращена.

Лидеру так называемых "антивакцинаторов" и еще одному фигуранту уголовного производства, гражданину РФ, сообщено о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

"В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватывать власть в соответствующих регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой", - указывается в сообщении СБУ.

В ходе санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.

Продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились сотрудниками региональных управлений СБУ во Львовской, Черниговской и Николаевской областях при координации Департамента защиты национальной государственности СБУ, Главного следственного управления СБУ и процессуального руководства Львовской и Черниговской областных прокуратур.

Теги: #сбу #антивакцинаторы
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