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15:28 16.11.2021

ОГП передал в суд дело о незаконном завладении 4,2 га побережья на Херсонщине

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Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины по фактам мошеннического завладения земельными участками в Херсонской области, а также легализации имущества, полученного преступным путём, сообщили на официальном сайте ОГП.

"Расследование установило, что житель г. Голая Пристань Херсонской области организовал завладение земельными участками на побережье Чёрного моря. Общая площадь этих земель рекреационного назначения составляет 4,2 га, а стоимость – более 6,6 млн. грн. Они выбыли из коммунальной собственности Лазурненского поссовета на основании поддельного решения Скадовского райсуда в Херсонской области", - говорится в сообщении.

В дальнейшем обвиняемый реализовал земельные участки третьим лицам через открытые торги, организованные ГП "СЕТАМ".

Дело расследовалось по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

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Интерфакс-Украина
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