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14:21 16.11.2021

В Киеве на ул.Мельниченко стреляли, пострадавший в тяжелом состоянии

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В Киеве на ул.Мельниченко стреляли, пострадавший в тяжелом состоянии

Мужчина ранен в результате стрельбы на улице Мельниченко в Святошинском районе Киева (поселок Октябрський) во вторник днем, сообщает Национальная полиция Украины.

"На улице Мельниченко неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину. На место немедленно выехала скорая, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также ориентированы наряды патрульных полицейских для остановки транспортного средства и задержания правонарушителя. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что пострадавший является ранее судимым гражданином Грузии.

СМИ сообщают, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

На ул.Мельниченко располагаются здания Киево-Святошинского районного суда Киевской области и Сервисного центра Министерства внутренних дел Украины, а с другой стороны – усадебная жилая застройка.

Теги: #киев #стрельба #полиция
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