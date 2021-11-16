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14:06 16.11.2021

Минюст Грузии отказал Денисовой во встрече с Саакашвили, сославшись на кодекс "О заключении под стражу"

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Минюст Грузии отказал Денисовой во встрече с Саакашвили, сославшись на кодекс "О заключении под стражу"

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что получила ответ от Министерства юстиции Грузии, в котором непредоставление допуска на посещение находящегося в заключении председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили обосновывается состоянием его здоровья и грузинским законодательством.

"Министерство отметило, что учитывая состояние здоровья Саакашвили, который продолжает отказываться от получения жизненно важных медицинских услуг, а также обязательства пенитенциарного учреждения по обеспечению его здоровья и безопасности, в него допускаются только те визитеры, которые предусмотрены Кодексом Грузии "О заключении под стражу", - говорится в сообщении", - написала Денисова в Телеграм во вторник.

Она сообщила, что до сих пор не получила ответ на свою просьбу встретиться с руководителем пенитенциарного учреждения №18 и главным врачом медицинского учреждения тюрьмы, которую подала четыре часа назад.

Сам Саакашвили передал Денисовой через адвоката написанное от руки письмо, в котором сообщает, что "последние 3 дня практически не встает с кровати, давление все время прыгает". "В моей палате нет не только аппаратуры, но и звонка для вызова (врача – ИФ)… Учреждение, куда меня поместили, не является больницей. Больница с аппаратурой (но не мультипрофильной) в другом флигеле, где находятся уголовники… Моего личного врача и созданный ими же консилиум перестали допускать (в палату – ИФ)", - говорится в письме, которое Денисова также опубликовала в Телеграм.

Ранее Денисова получила отказ во встрече с Саакашвили, но сообщила, что обоснование от Минюста Грузии получит позже. Омбудсмен добавила, что постарается встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения №18 с целью обсуждения условий содержания и лечения Саакашвили.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что для контроля здоровья Саакашвили пенитенциарная служба дополнительно пригласила группу врачей, которые ежедневно будет сообщать о состоянии здоровья политика, а пенитенциарная система располагает всеми необходимыми средствами для эффективного контроля его здоровья и дальнейшей реабилитации.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

 

Теги: #грузия #саакашвили #денисова
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