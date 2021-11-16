Мигранты на границе Польши и Беларуси агрессивны: бросают камни в военных, пытаются прорваться через границу - Минобороны Польши

Мигранты на границе Польши и Беларуси во вторник бросают камни в пограничников и военных, охраняющих ее, и не оставляют попыток прорваться через границу, сообщает министерство обороны Польши.

"Мигранты атаковали наших рядовых и офицеров при помощи камней, и пытаются разрушить заграждения и прорваться в Польшу", - говорится в заявлении, размещенном в твиттере во вторник.

В нем отмечается, что польские силы безопасности, как ранее сообщали СМИ, применили слезоточивый газ, чтобы сдержать "агрессию мигрантов".

"Мигранты ведут себя очень агрессивно", - говорится в заявлении.

Ситуация на границе ЕС и Беларуси складывается особенно тяжело в последние несколько дней.

Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС. Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.