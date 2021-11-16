В Украине ожидаются морозные ночи и утренние туманы, в четверг местами пройдут дожди

В среду, 17 ноября, погоду в Украине будет определять поле повышенного давления, ожидается морозная ночь и температура чуть выше ноля днем, без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье и Волыни туман. Ветер южный, в южной части северо-восточный, 3-8 м/с, в Приазовье и Крыму 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла; в западных и южных областях ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве –в среду без осадков; температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 ноября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 16,7 градусов тепла в 2002 году, а самая низкая ночью – на отметке 15,6 градуса мороза в 1902 году.

В четверг, 18 ноября, в Украине без осадков, лишь в западных, северных и Винницкой областях днем местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; ночью, утром на Закарпатье и Прикарпатье туман.

Температура ночью 3-8° мороза, в восточной части до 11° мороза, днем 1-6° тепла; в западных областях и на юге страны ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.

В Киеве 18 ноября ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° тепла.