Мэр Бердянска подал в отставку

Городской голова Бердянска Запорожской области Валерий Баранов заявил о своем уходе в отставку в связи с невозможностью работать в сложившихся в городском совете условиях и без депутатского большинства.

Во вторник в ходе заседания в Бердянском городском совете он отметил, что после выборов в городском совете "дружной работы" не вышло, было сложно работать без большинства. "Весь год мне пришлось работать в условиях агрессии и деструктива. А как работать в такой обстановке? Я вижу два варианта - продолжить попытки и уговаривать, унижаться, оправдываться, или подать в отставку в связи с невозможностью работать в таких условиях, сохранить себе остатки здоровья и нервов и дать свободу депутатской команде для возможных достижений, но без моего участия", - заявил Баранов.

Как сообщает пресс-служба горсовета, после заявления об отставке городской голова покинул сессионный зал.

Баранов был избран на пост городского головы Бердянска от партии "За майбутне" в 2020 году.