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11:59 16.11.2021

Умер скульптор Гурбанов, создавший "Скрипача на крыше" и "Семь чудес Харькова"

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Умер скульптор Гурбанов, создавший "Скрипача на крыше" и "Семь чудес Харькова"

Харьковский скульптор Сейфаддин Гурбанов, автор ряда знаковых памятников в регионе, скоропостижно скончался на 60-м году жизни, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"Ушла целая эпоха. Работы Сейфаддина Гурбанова во многом определили нынешний скульптурный облик Харькова. Профессионал и непревзойденный мастер, он создал такие памятники, которые стали визитными карточками Харькова и приобрели народную любовь. "Скрипач на крыше", "Первая учительница", "Инспектор ГАИ", "Семь чудес Харькова" и многие другие не оставляют равнодушным никого: порой они просто заставляют улыбнуться, иногда - задуматься о вечном", - отметил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Сейфаддин Гурбанов Али оглы родился 19 октября 1962 года в Нахичевани Азербайджанской ССР. В 1989 году окончил Харьковский художественно-промышленный институт.

В 2004 году Гурбанову было присвоено звание Заслуженного художника Украины, в 2010 году - Народного художника Украины. Доцент кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

Почетный гражданин Харьковской области, награжден Почетным отличием Харьковского областного совета "Слобожанская слава", Международным орденом "Святая София", Международной наградой "Сократ" британского университета в Оксфорде.

Автор ряда памятников и скульптурных композиций в Харькове (нобелевскому лауреату Илье Мечникову, архитектору Алексею Бекетову, "Скрипач на крыше", "Первая учительница", "Инспектор ГАИ", "Древо жизни"), памятника певцу Муслиму Магомаеву в Киеве, философу Григорию Сковороде в Любляне (Словения) и др.

Теги: #скульптор #смерть #харьков
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