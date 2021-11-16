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11:17 16.11.2021

ГБР подтвердило проведение обыска у нардепа Кивы по факту размещения видео с автоматом

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ГБР подтвердило проведение обыска у нардепа Кивы по факту размещения видео с автоматом

Государственное бюро расследований (ГБР) подтвердило проведение следственных действий в доме народного депутата Ильи Кивы в рамках расследования уголовного производства о незаконном обращении с оружием.

"Проводятся следственные действия в рамках расследования дела по факту размещения депутатом видео с автоматом (ч. 1 ст. 263 УК – незаконное обращение с оружием)", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ГБР.

Ранее народный депутат Вадим Рабинович на своей странице в Фейсбук написал, что к Киве во вторник утром пришли правоохранители с обыском.

Позже сам Кива подтвердил проведение обысков у него в доме. В обнародованном в соцсети Фейсбук видео он заявил, что обыски проводятся по решению суда сотрудниками Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла журналистам, что считает преждевременным квалифицировать действия Кивы, разместившего в своем телеграм-канале видео с выстрелами из автоматического оружия, но информация о данном факте оформлена в уголовное производство.

Отвечая на вопрос о том, есть ли уголовное производство, касающееся видео с выстрелами Кивы, она сказала: "У нас есть дела, и в отношении этого лица (Кивы - ИФ) их достаточно большое количество… Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и что-то комментировать. Чтобы привлекать, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без экспертиз не о чем говорить".

Уточняя, открыто ли дело именно по факту стрельбы, Венедиктова сказала: "Есть".

Говоря о конкретной правовой оценке действий депутата, генпрокурор пояснила: "Если мы дойдем до специального субъекта – народного депутата, я буду подписывать подозрение. И именно тогда я могу сказать, с какой квалификацией подозрение подписано и если квалификация меняется, то почему".

Также партия "УДАР" сообщала об открытии уголовного производства по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – "государственная измена" по факту публикации народным депутатом Кивой приветственного видеообращения к Путину.

Теги: #гбр #кива #обыски
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