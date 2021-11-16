Ученики 5-11 классов Львовской области возвращаются в школы с 22 ноября –комиссия ТЭБ и ЧС

Во Львовской области ученики 5-11 классов возвращаются на очное обучение с 22 ноября, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации (ОГА).

По данным пресс-службы, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и ЧС 15 ноября приняла решение, согласно которому ученики старших классов и высшей школы смогут вернуться к очному обучению при соблюдении определенных условий.

В частности, очное обучение разрешат в учреждениях, где все сотрудники владеют сертификатом вакцинации – украинским или международным, сертификатом о выздоровлении от коронавируса или негативным ПЦР-тестом.

В сообщении отмечено: в связи с тем, что педагогические работники подпадают под действие приказа Минздрва№2153, согласно которому на них распространяется обязательная вакцинация, то даже после возобновления очного обучения сотрудники без сертификатов вакцинации к работе допущены не будут.