Главный редактор LIGA.net Борис Давиденко покидает должность с 1 декабря

Главный редактор LIGA.net Борис Давиденко с 1 декабря завершает свою работу в компании Ligamedia.

Как сообщается на сайте издания, новый руководитель редакции будет объявлен в ближайшее время.

По словам гендиректора группы компаний "ЛИГА" (Киев) Дмитрия Бондаренко, контракт с Давиденко заканчивается в декабре, однако решение о его непродлении принято еще летом.

Отмечается, что переходный период хорошо подготовлен, изменение руководителя редакции никак не отразится на редакционной политике и работе компании.

Давиденко был главным редактором LIGA.net с января 2019 года.