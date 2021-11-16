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10:46 16.11.2021

Главный редактор LIGA.net Борис Давиденко покидает должность с 1 декабря

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Главный редактор LIGA.net Борис Давиденко с 1 декабря завершает свою работу в компании Ligamedia.

Как сообщается на сайте издания, новый руководитель редакции будет объявлен в ближайшее время.

По словам гендиректора группы компаний "ЛИГА" (Киев) Дмитрия Бондаренко, контракт с Давиденко заканчивается в декабре, однако решение о его непродлении принято еще летом.

Отмечается, что переходный период хорошо подготовлен, изменение руководителя редакции никак не отразится на редакционной политике и работе компании.

Давиденко был главным редактором LIGA.net с января 2019 года.

Теги: #давиденко #liganet
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Интерфакс-Украина
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