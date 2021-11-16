Канал незаконной переправки за границу оборудования для военных самолетов перекрыт в Днепропетровской области

Правоохранители разоблачили и заблокировали в Днепропетровской области канал незаконной переправки за переделы Украины авиационных комплектующих военного назначения, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, двое жителей Днепра наладили канал незаконного вывоза авиационных агрегатов и комплектующих к военной технике в страны ближнего зарубежья - Грузию, Армению, Беларусь и др. Приобретенный на территории Украины товар они переправляли по почте за границу для нужд предприятий и объектов военно-промышленного комплекса этих стран", - указывается в сообщении.

Во время очередной отправки товар был перехвачен на одном из постов Киевской таможни.

Проведен ряд обысков по месту проживания и в гаражных помещениях фигурантов сделки, в ходе которых были изъяты стартер-генераторы, плунжерные насосы, клапаны, специальные фильтры и другое пилотажно-навигационное электронное оборудование для чувствительных узлов военных самолетов. В общей сложности изъято более 200 ед. комплектующих для авиационной техники.

Кроме того, изъяты сопроводительные документы на товары, печати и штампы, бланки-паспорта на продукцию, электронно-вычислительная техника, мобильные телефоны.

Решается вопрос об уведомлении злоумышленников о подозрении и избрании им меры пресечения. Устанавливаются другие причастные к преступлению лица.