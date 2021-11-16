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09:53 16.11.2021

ЕСПЧ отложил слушание дела "Украина и Нидерланды против РФ" на 26 января

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ЕСПЧ отложил слушание дела "Украина и Нидерланды против РФ" на 26 января

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отложил слушание по вопросу о приемлемости дела "Украина и Нидерланды против России" (№8019/16, 43800/14 и 28525/20) относительно событий на востоке Украины, включая катастрофу авиарейса MH17, на 26 января 2022 года, сообщил ЕСПЧ.

"Слушание должно было состояться 24 ноября 2021 года. Перенос является следствием недавнего отстранения от рассмотрения дела специального судьи, назначенного в отношении Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе на сайте ЕСПЧ.

Указывается, что данное дело включает три межгосударственных иска. В частности, "Украина против России" (в отношении восточной Украины) (№8019/16) относительно утверждений Украины о нарушения Россией Европейской конвенции о правах человека в результате конфликта на востоке Украине в 2014 году, "Украина против России" (II) (№ 43800/14), поданный 13 июня 2014 года относительно предполагаемого похищения трех групп детей на востоке Украины в период с июня по август 2014 года и их временное перемещение в РФ, а также "Нидерланды против России" (№ 28525/20), поданное 10 июля 2020 года, о сбитом 17 июля 2014 года авиалайнере Malaysia Airlines, рейса MH17, над восточной Украиной, в результате чего погибли 298 человек, в том числе 196 граждан Нидерландов.

Теги: #рф #украина #еспч
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