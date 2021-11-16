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09:23 16.11.2021

За здоровьем Саакашвили в тюремной больнице будет следить группа приглашенных врачей - Минюст Грузии

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За здоровьем Саакашвили в тюремной больнице будет следить группа приглашенных врачей - Минюст Грузии

Группа медиков ежедневно будет сообщать о состоянии здоровья бывшего президента Грузии, ныне гражданина Украины Михеила Саакашвили, находящегося в грузинской тюремной больнице, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

"Пенитенциарная система располагает всеми необходимыми средствами для эффективного контроля здоровья заключенного Саакашвили и его дальнейшей реабилитации", - сказал министр во вторник на брифинге.

Он сообщил, что для контроля за здоровьем Саакашвили пенитенциарная служба дополнительно пригласила группу врачей. "Группа медиков ежедневно будет оповещать общественность о состоянии здоровья заключенного Саакашвили, чтобы развеять всякую распространяемую дезинформацию", - сказал министр.

Брегадзе также заявил, что рассматривается вопрос о возможной встрече омбудсмена Украины Людмилы Денисовой с Саакашвили в тюремной больнице.

"Мы пытаемся максимально защитить здоровье всех заключенных, в том числе и заключенного Саакашвили, поэтому госпожа Денисова пока не встретилась с Саакашвили. К нам поступило письмо от министерства иностранных дел по поводу госпожи Денисовой, мы рассмотрим и обязательно ответим", - сказал министр на брифинге.

Между тем оперный певец Паата Бурчуладзе, прилетевший в Грузию в ночь на вторник, заявил журналистам в Тбилисском аэропорту, что начинает голодовку с требованием госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику.

"Я прибыл в Грузию, чтобы высказать свой скромный протест. Я не хочу быть участником смерти нашего президента. Если мы потеряем Михеила Саакашвили, мы потеряем Грузию", - заявил Бурчуладзе.

Бурчуладзе в 2016 году ушел в политику, основав политическую партию "Государство для народа", но потерпел неудачу на парламентских выборах в том же году. В 2017 году прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против благотворительного фонда "Иавнана", возглавляемого Бурчуладзе, по статье "присвоение или растрата средств в особо крупных размерах, совершенное с использованием служебного положения". Бурчуладзе в 2018 году покинул Грузию, заявив журналистам, что "добро в Грузии наказуемо".

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #грузия #саакашвили #врачи
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