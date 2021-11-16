Глава Tesla Илон Маск в понедельник продал акции компании еще на $930 млн

Глава Tesla (SPB: TSLA) Inc. Илон Маск продолжает сокращать свою долю в компании, в понедельник он продал акции на сумму еще $930 млн.

Согласно документам, поданным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, 15 ноября Маск продал более 934 тыс. акций Tesla.

На прошлой неделе он реализовал бумаги Tesla на общую сумму $6,9 млрд. Таким образом, с 8 ноября, когда Маск инициировал опрос в Twitter (SPB: TWTR), пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети, он реализовал уже 7,23 млн бумаг на сумму $7,83 млрд.

Как сообщалось, порядка 58% из проголосовавших в Twitter более 3,5 млн пользователей поддержали продажу акций Маском, 42% проголосовали против. До прошлой недели Маску принадлежало более 17% акций Tesla, и стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а ее 10%-ный пакет - почти в $21 млрд.

По оценкам Market Watch, чтобы 10%-ный пакет был реализован, Маску предстоит продать еще порядка 9,77 млн бумаг Tesla.

Акции Tesla с 8 ноября подешевели более чем на 17%. В понедельник их стоимость опустилась на 1,94%. Капитализация компании составляет $1,04 трлн.