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08:15 16.11.2021

В Украине за сутки зафиксировано 16 308 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 21 914 человек, 838 умерло – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 16 308 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 21 914 человек, 838 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 16 308 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 21 914 человек, 838 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Более 21 млн прививок сделали с начала вакцинации от COVID-19 в Украине. За сутки 15 ноября в Украине: зафиксировано 16 308 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 168, медработников – 327); 268 088 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 102 908 человек, полностью иммунизированы – 165 180 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 264 человека; летальных исходов – 838; поправилось – 21 914 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 15 ноября было зафиксировано 10 802 новых случая заболевания СOVID-19, 14 ноября сообщалось о 14 490 новых случаев заболевания СOVID-19, 13 ноября сообщалось о 23 572 новых случаях заболевания СOVID-19, 12 ноября зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 ноября сообщалось о 24 747 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 ноября, в утренней коронастатистике сообщалось о зафиксированных за сутки 23 283 новых случая заболевания СOVID-19, 9 ноября сообщалось о 18 988 новых инфицированных СOVID-19, 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев заболевания СOVID-19, 7 ноября было зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID- 19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 244 749 человек; выздоровело – 2 664 373 человека; летальных исходов – 77 985.

С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу – 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек. В общей сложности проведено 21 218 965 прививок.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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