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07:06 16.11.2021

Си Цзиньпин призвал Байдена к мирному сосуществованию и сотрудничеству

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Си Цзиньпин призвал Байдена к мирному сосуществованию и сотрудничеству

Председатель КНР Си Цзиньпин на проходящей в настоящее время виртуальной встрече с президентом США Джо Байденом призвал к мирному сосуществованию и сотрудничеству двух стран, сообщило китайское телевидение.

"Китай и Соединенные Штаты должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и сотрудничать на взаимовыгодной основе", - сказал китайский руководитель.

По словам Си Цзиньпина, он "готов работать с господином президентом, чтобы сформировать консенсус и предпринять позитивные действия для продвижения китайско-американских отношений вперед".

Как отметил лидер КНР, "в настоящее время развитие ситуации в Китае и США находится на критическом этапе," и мировое сообщество ждут новые проблемы и вызовы.

"Китай и Соединенные Штаты должны укреплять связь и сотрудничество не только для того, чтобы хорошо справляться со своими внутренними делами, но и для того, чтобы выполнять свои международные обязанности и совместно содействовать благородному делу мира и развития человечества", - подчеркнул Си Цзиньпин.

По его словам, "здоровые и стабильные китайско-американские отношения" необходимы для поддержания мирной и стабильной международной обстановки и эффективного реагирования на глобальные вызовы, включая изменение климата и пандемию COVID-19.

Теги: #сша #китай #саммит
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