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06:40 16.11.2021

США с ЕС готовят новый пакет санкций против Беларуси - Белый дом

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США с ЕС готовят новый пакет санкций против Беларуси - Белый дом

США сотрудничают с Евросоюзом в подготовке пакета санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе, заявила в понедельник представитель американского президента Дженнифер Псаки.

"Администрация Байдена сотрудничает с союзниками из ЕС в подготовке санкций против Беларуси", - сказала Псаки.

Она добавила, что США призывают Россию оказать влияние на Беларусь для урегулирования кризиса на польско-белорусской границе.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС и обвиняют в происходящем именно Минск.

Теги: #сша #ес #санкции #беларусь
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