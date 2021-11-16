Комитет правительства Эстонии по госбезопасности предложил временно укрепить границу с РФ проволочным заграждением

Комитет правительства Эстонии по государственной безопасности на заседании в понедельник предложил временно укрепить часть границы с Россией заграждением из проволоки.

Как сообщает в понедельник пресс-служба эстонского кабинета министров, такое предложение было внесено в связи с событиями на границе Белоруссии с Литвой и Польшей.

"В настоящее время прямой угрозы границе Эстонии нет, но с учетом происходящего в соседних странах нужно и нам быть готовыми к предотвращению угроз. Эстония последовательно укрепляет свою внешнюю границу, и установка нового заграждения является частью плана", - заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

В свою очередь министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани сказал, что в нынешней ситуации установка временных барьеров ускоряет строительство границы с РФ.

"Сейчас граница охраняется с помощью техсредств мониторинга и патрулирования. Всего требуется инфраструктура на 115 км, у нас договорами по строительству охвачены 63 км, из которых 25 км уже прокладываются. Мы форсируем дальнейшие работы по обустройству пограничной инфраструктуры", - сообщил Яани.

По его словам, у департамента полиции и погранохраны имеются возможности и готовность совместно с силами обороны установить временные заграждения в местах, где было больше всего незаконных пересечений или попыток пересечения границы.

Согласно ранее утвержденному плану, строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.

Сухопутный участок предполагается обеспечить высокотехнологичным оборудованием, установить электронную охранную систему. На границе будут использоваться беспилотники, любое пересечение будет фиксироваться сенсорами. Кроме того, будет завершено и строительство забора высотой 2,5 метра на протяжении около 90 километров.

Длина эстонско-российской пограничной линии составляет 338 километров, из которых 76 километров проходят по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру. Сухопутная граница длиной в 135 км проходит в основном по труднопроходимой местности и в лесных районах, где природа сама служит естественным заслоном для нарушителей, и потому реально построить необходимо пограничную инфраструктуру на протяжении 115 км.

Правительство Эстонии обсудит необходимые меры по укреплению границы на заседании в четверг, 18 ноября.

Ситуация на границе Беларуси с Польшей и Литвой осложнилась, когда к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в Евросоюз.

Страны Балтии и Польша обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.