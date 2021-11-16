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03:36 16.11.2021

В Харькове трамвай сбил студентку, девушка погибла

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В Харькове трамвай сбил студентку, девушка погибла

В Харькове на ул.Академика Павлова трамвай сбил девушку (2002 г.р), от полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в понедельник, около 14:00.

"По предварительным данным, девушка в наушниках переходила через трамвайные рельсы в неустановленном для этого месте. В результате наезда она получила телесные повреждения, от которых скончалась в медучреждении", - говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Теги: #студентка #харьков #трамвай
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