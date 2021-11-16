Великобритания поддерживает Украину не из-за враждебного отношения к России - Джонсон

Великобритания поддерживает Украину потому, что привержена демократии и свободе, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну. Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе, которая сейчас разделяется на огромной территории европейского континента ", - сказал Джонсон, выступая с речью на банкете лорд-мэра Лондона.

Текст выступления опубликован во вторник на сайте канцелярии премьер-министра.

При этом Джонсон призвал не забывать, что "именно русская кровь позволила победить нацизм".

Он предостерег, что вскоре странам ЕС предстоит выбор между тем, "чтобы направлять все больше российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы или отстаивать Украину и выступить за дело мира и стабильности".

Премьер-министр также упомянул ситуацию на польско-белорусской границе. "Когда наши польские друзья попросили нас помочь справиться с надуманным кризисом на их границе с Беларусью, мы быстро отреагировали", - отметил он.