События

01:43 16.11.2021

В Раде опровергли информацию о ликвидации ГНЭУ

1 мин читать
В Раде опровергли информацию о ликвидации ГНЭУ

В Верховной Раде Украины опровергли распространяемую информацию о намерениях ликвидировать Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ).

Как сообщила пресс-служба ВР в Фейсбук в понедельник, "некоторые СМИ в последнее время распространяют ложную информацию о намерениях Парламента ликвидировать Главное научно-экспертное управление. Подчеркиваем, что никоим образом у Парламента нет намерений ликвидировать ГНЭУ, и речь об этом ни на одном заседании не шла".

В ВР подчеркнули, что ГНЭУ – одно из ключевых структурных подразделений в составе Аппарата Верховной Рады Украины. "Их мнение всегда важно при принятии ключевых решений Верховной Рады Украины в законодательном поле", – сказано в опровержении.

"Что касается исследовательской службы, то она будет создана либо на базе Института законодательства ВРУ, либо как самостоятельное подразделение в структуре Аппарата Верховной Рады Украины", – добавили в пресс-службе, а также попросили СМИ в дальнейшем проверять информацию перед ее распространением.

 

Теги: #гнэу #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:18 15.11.2021
Раде предлагают создать ВСК по расследованию возможных фальсификаций на выборах мэра Харькова

Раде предлагают создать ВСК по расследованию возможных фальсификаций на выборах мэра Харькова

11:46 15.11.2021
Стефанчук: Рада может рассмотреть госбюджет-2022 в конце ноября - начале декабря

Стефанчук: Рада может рассмотреть госбюджет-2022 в конце ноября - начале декабря

11:33 15.11.2021
Рада может в четверг провести внеочередное заседание - Корниенко

Рада может в четверг провести внеочередное заседание - Корниенко

11:31 15.11.2021
Журналистов с понедельника пускают в Раду по спецпропускам

Журналистов с понедельника пускают в Раду по спецпропускам

09:51 15.11.2021
Разумков, Смешко и Гройсман будут конкурировать друг с другом на выборах в Раду – Корниенко

Разумков, Смешко и Гройсман будут конкурировать друг с другом на выборах в Раду – Корниенко

09:41 15.11.2021
Законопроект о политических партиях надо выносить в зал – Корниенко

Законопроект о политических партиях надо выносить в зал – Корниенко

21:58 12.11.2021
В отеле "Национальный" в Киеве 15 ноября откроется центр вакцинации против COVID-19

В отеле "Национальный" в Киеве 15 ноября откроется центр вакцинации против COVID-19

11:01 12.11.2021
Незаконных застройщиков предлагают штрафовать на сумму до 12 млн гривен

Незаконных застройщиков предлагают штрафовать на сумму до 12 млн гривен

12:52 11.11.2021
В Раду проходят семь партий, еще две у проходного порога - соцопрос "Рейтинга"

В Раду проходят семь партий, еще две у проходного порога - соцопрос "Рейтинга"

20:37 08.11.2021
Парламентская ВСК планирует провести заседание по делу "вагнеровцев" на этой неделе - нардеп Безуглая

Парламентская ВСК планирует провести заседание по делу "вагнеровцев" на этой неделе - нардеп Безуглая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Макрон в разговоре с Путиным: Франция намерена защищать территориальную целостность Украины

Немецкий регулятор подтвердил, что Украина будет допущена к процессу сертификации "Северного потока 2"

Зеленский заявил о прохождении пика заболеваемости COVID

Главы МИД ФРГ и Франции сожалеют, что Россия отказалась от встречи министров "нормандского формата" - заявление

Вакцинированные двумя дозами смогут получить 1 тыс. грн для спорта, театра и путешествий

ПОСЛЕДНЕЕ

Великобритания поддерживает Украину не из-за враждебного отношения к России - Джонсон

Меркель обсудила с Лукашенко необходимость гумпомощи мигрантам на границе

В минобороны Великобритании вслед за США осудили противоспутниковые испытания России

Макрон в разговоре с Путиным: Франция намерена защищать территориальную целостность Украины

Госдеп: российское испытание противоспутникового оружия создало угрозу для МКС

Немецкий регулятор подтвердил, что Украина будет допущена к процессу сертификации "Северного потока 2"

Президент Украины и председатель Евросовета обсудили ситуацию с безопасностью, договорились координировать действия

Денисова надеется встретиться с Саакашвили во вторник

Зеленский заявил о прохождении пика заболеваемости COVID

Рада может рассмотреть вопрос об отставке Ткаченко с должности министра культуры уже на текущей пленарной неделе - Корниенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА