В Раде опровергли информацию о ликвидации ГНЭУ

В Верховной Раде Украины опровергли распространяемую информацию о намерениях ликвидировать Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ).

Как сообщила пресс-служба ВР в Фейсбук в понедельник, "некоторые СМИ в последнее время распространяют ложную информацию о намерениях Парламента ликвидировать Главное научно-экспертное управление. Подчеркиваем, что никоим образом у Парламента нет намерений ликвидировать ГНЭУ, и речь об этом ни на одном заседании не шла".

В ВР подчеркнули, что ГНЭУ – одно из ключевых структурных подразделений в составе Аппарата Верховной Рады Украины. "Их мнение всегда важно при принятии ключевых решений Верховной Рады Украины в законодательном поле", – сказано в опровержении.

"Что касается исследовательской службы, то она будет создана либо на базе Института законодательства ВРУ, либо как самостоятельное подразделение в структуре Аппарата Верховной Рады Украины", – добавили в пресс-службе, а также попросили СМИ в дальнейшем проверять информацию перед ее распространением.