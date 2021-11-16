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00:37 16.11.2021

Меркель обсудила с Лукашенко необходимость гумпомощи мигрантам на границе

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Меркель обсудила с Лукашенко необходимость гумпомощи мигрантам на границе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, провели в понедельник телефонный разговор, в котором обсудили необходимость помощи беженцам, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер и господин Лукашенко говорили о тяжелой ситуации на границе между Беларусью и Европейским союзом - в особенности о необходимости гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам", - сказал Зайберт в понедельник.

По его словам, стороны договорились продолжить обмен по этой теме.

Теги: #гумпомощь #мигранты #беларусь #германия
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