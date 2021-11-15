В минобороны Великобритании вслед за США осудили противоспутниковые испытания России

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что осуждает испытание противоспутникового оружия, которое провела Россия в понедельник.

"Российское испытание противоспутникового оружия указало на полное пренебрежение к безопасности и стабильности космического пространства", - написал Уоллес в твиттере.

По его словам, "обломки, которые образовались после этого испытания, останутся на орбите и будут представлять опасность, как для спутников, так и для пилотируемых полетов на годы вперед".

Ранее в понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что российское испытание противоспутникового оружия создало угрозу для космонавтов на Международной космической станции (МКС). Он пообещал, что Вашингтон будет работать с партнерами и союзниками над ответом на "безответственное действие РФ". По его словам, РФ "безрассудно" провела опасные испытания.

Между тем, ранее в понедельник сообщалось, что экипаж МКС укрылся в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором. При этом в NASA отмечали, что риск столкновения "очень мал".