События

22:51 15.11.2021

Макрон в разговоре с Путиным: Франция намерена защищать территориальную целостность Украины

1 мин читать
Макрон в разговоре с Путиным: Франция намерена защищать территориальную целостность Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Франция намерена защищать территориальную целостность Украины, сообщило издание L'Orient-Le Jour, со ссылкой на пресс-службу президента Франции.

"Эммануэль Макрон выразил Владимиру Путину "нашу серьезную озабоченность и нашу волю защищать всю территорию Украины", как заявило французское председательство в понедельник вечером, в ответ на размещение российских войск на границе с Украиной", – говорится в сообщении на сайте издания в понедельник вечером.

Во время интервью, которое длилось 1 час 45 мин., российский президент несколько раз повторил Макрону, что "переговоры будут усложнены из-за позиции украинской власти".

Как отмечают в источнике, "США, Европейский Союз и Франция в последние дни уже выразили обеспокоенность по поводу размещения российских войск на границе с Украиной. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию в понедельник от любых дальнейших "агрессивных действий" на границе с Украиной".

"Мы должны предотвратить военную эскалацию", - цитирует L'Orient-Le Jour представителя министерства иностранных дел Германии, который призвал Россию "проявить сдержанность" и "вернуться за стол переговоров".

 

Теги: #россия #франция #лидеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:33 15.11.2021
В минобороны Великобритании вслед за США осудили противоспутниковые испытания России

В минобороны Великобритании вслед за США осудили противоспутниковые испытания России

22:23 15.11.2021
Госдеп: российское испытание противоспутникового оружия создало угрозу для МКС

Госдеп: российское испытание противоспутникового оружия создало угрозу для МКС

20:05 15.11.2021
Главы МИД ФРГ и Франции сожалеют, что Россия отказалась от встречи министров "нормандского формата" - заявление

Главы МИД ФРГ и Франции сожалеют, что Россия отказалась от встречи министров "нормандского формата" - заявление

19:32 15.11.2021
Франция и Германия заявили о тяжелых последствиях для РФ в случае широкомасштабной операции против Украины

Франция и Германия заявили о тяжелых последствиях для РФ в случае широкомасштабной операции против Украины

19:14 15.11.2021
Вашингтон обсуждает с европейскими союзниками ответ на случай осложнения ситуации на границах Украины

Вашингтон обсуждает с европейскими союзниками ответ на случай осложнения ситуации на границах Украины

13:29 15.11.2021
Генсек НАТО призывает Россию к прозрачности в военных маневрах, предотвращению эскалации и снижению напряжения вокруг Украины

Генсек НАТО призывает Россию к прозрачности в военных маневрах, предотвращению эскалации и снижению напряжения вокруг Украины

06:04 15.11.2021
НАТО готово реагировать на ситуацию на российско-украинской границе - генсек альянса

НАТО готово реагировать на ситуацию на российско-украинской границе - генсек альянса

04:50 15.11.2021
Госсекретарь США обсудил с главой МИД Франции сообщения о военной деятельности РФ в Украине и вблизи нее

Госсекретарь США обсудил с главой МИД Франции сообщения о военной деятельности РФ в Украине и вблизи нее

23:13 14.11.2021
Миграционный кризис в Беларуси призван отвлечь внимание от действий РФ близ Украины - Блинкен

Миграционный кризис в Беларуси призван отвлечь внимание от действий РФ близ Украины - Блинкен

21:13 12.11.2021
Вашингтон контактировал с Москвой по теме ситуации на границе с Украиной - Белый дом

Вашингтон контактировал с Москвой по теме ситуации на границе с Украиной - Белый дом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Немецкий регулятор подтвердил, что Украина будет допущена к процессу сертификации "Северного потока 2"

Зеленский заявил о прохождении пика заболеваемости COVID

Главы МИД ФРГ и Франции сожалеют, что Россия отказалась от встречи министров "нормандского формата" - заявление

Вакцинированные двумя дозами смогут получить 1 тыс. грн для спорта, театра и путешествий

Франция и Германия заявили о тяжелых последствиях для РФ в случае широкомасштабной операции против Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Немецкий регулятор подтвердил, что Украина будет допущена к процессу сертификации "Северного потока 2"

Президент Украины и председатель Евросовета обсудили ситуацию с безопасностью, договорились координировать действия

Денисова надеется встретиться с Саакашвили во вторник

Зеленский заявил о прохождении пика заболеваемости COVID

Рада может рассмотреть вопрос об отставке Ткаченко с должности министра культуры уже на текущей пленарной неделе - Корниенко

Вакцинированные двумя дозами смогут получить 1 тыс. грн для спорта, театра и путешествий

Очередной судебный процесс против Саакашвили состоится 16 ноября - адвокат

"Слуга народа" инициировала исключение нардепа Дмитрука из состава фракции

NASA рассмотрит ракеты частных компаний для доставки астронавтов на Луну

В Брюсселе обсудили подготовку предстоящего саммита Восточного партнерства – Боррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА