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22:23 15.11.2021

Госдеп: российское испытание противоспутникового оружия создало угрозу для МКС

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Госдеп: российское испытание противоспутникового оружия создало угрозу для МКС

Российское испытание противоспутникового оружия создало угрозу для космонавтов на Международной космической станции (МКС), США вместе с партнерами будут работать над ответными мерами, заявил в понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Российская Федерация безответственно провела испытание противоспутникового оружия... Это испытание повысит угрозу для космонавтов на МКС, а также для других пилотируемых космических полетов", - заявил Прайс в ходе брифинга.

Он пообещал, что Вашингтон будет работать с партнерами и союзниками над ответом на "безответственное действие РФ". По его словам, РФ "безрассудно" провела опасные испытания.

"Мы консультируемся и будем консультироваться с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы прояснить для Российской Федерации других, что мы этого не потерпим", - сказал Прайс.

Прайс добавил, что образовавшийся в результате этого испытания мусор содержит 1,5 тыс. отлеживаемых объектов и еще сотни тысяч более мелких объектов.

Представитель госдепа назвал "неискренними и лицемерными" заявления РФ о милитаризации космоса.

Между тем, ранее в понедельник сообщалось, что экипаж МКС укрылся в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором. При этом в NASA отмечали, что риск столкновения "очень мал".

Теги: #мкс #сша #россия #угроза
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