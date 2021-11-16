16 ноября: Какой сегодня праздник

16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи, в мире день толерантности, борьбы с анорексией и день пуговиц, а у православных - День Анны Холодной. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

День работников радио, телевидения и связи Украины

День работников радио, телевидения и связи установлен Указом Президента Украины №667/94 от 11 ноября 1994 года в поддержку инициативы работников радио, телевидения и телекоммуникационной отрасли Украины.

Он отмечается ежегодно 16 ноября. Девизом работников связи и сферы информатизации стали слова: «Мы работаем, чтобы Украина стала развитым информационным государством».

Отрасль связи и сфера информатизации Украины насчитывает более семи тысяч операторов связи и провайдеров, включенных в Государственный реестр, а также 148 образовательных центров, обучающих специалистов в области информационных технологий и связи.

Сегодня в стране насчитывается более 300 радиостанций, 32 телеканала, вещающих в стандарте DVB-T2, и более 100 телеканалов, транслирующихся со спутника.

Работники отрасли считают символичным празднование своего профессионального праздника осенью. В этот период времени подводятся итоги и строятся планы на будущий год.

Международный день толерантности

16 ноября 1995 года в ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. В 1996 году Генассамблея ООН предложила ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвященный терпимости.

Декларация принципов терпимости провозглашает, что все люди равны в своих достоинствах и правах. Толерантность – означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Терпимость также требует предоставления каждому человеку равных возможностей для экономического и социального развития без какой-либо дискриминации.

Всемирный день пуговиц

Всемирный День пуговиц, отмечается ежегодно 16-го ноября. Праздник учрежден американской организацией National Button Society, основанной в 1938-м году, еще в XX веке.

Довольно большие собрания пуговиц самых разнообразных образцов имеются в музеях Швеции, США, Польши и Чехии. Одна из крупнейших частных коллекций, полагают, принадлежит американцу Стивенсу, проживающему в местечке Бишопвиль (штат Южная Каролина). Свою коллекцию он начал собирать ещё в 1983-м году. По другим данным, самую внушительную коллекцию пуговиц в мире (100 000 экземпляров) собрали в Нью-Джерси.

В Швеции, к примеру, основу коллекции застежек в Стокгольмском музее составил переданный одним из местных церковных пасторов в дар набор из более 40 тысяч единиц пуговиц.

Всемирный день вазэктомии

Всемирный день вазэктомии, ежегодное мероприятие, призванное привлечь внимание мировой общественности к вазэктомии как ориентированному на мужчин решению для предотвращения нежелательной беременности. Цель состоит в том, чтобы врачи всего мира могли провести вазэктомию, подключившись к мероприятию через платформы Skype и социальных сетей. В этом году WVD пройдет в Бразилии.

Впервые Всемирный день вазэктомии отмечали 16 ноября 2013 года. В этот день доктор Дуглас Стейн провел вазэктомию перед живой аудиторией в Королевском институте Австралии, кроме того, операция транслировалась онлайн. С тех пор в День вазэктомии врачи по всему миру проводят операции с трансляцией в интернете и отвечают на вопросы зрителей.

Международный день борьбы с анорексией

Анорексия – серьезное заболевание, которое все чаще диагностируется у подростков и несовершеннолетних девушек. Несмотря на то, что молодой организм растет и нуждается в пище, молодежь истощает себя голоданиями. Главными симптомами синдрома является нарушение функции метаболизма, инфекции и болезни пищеварительной системы.

Предложили эту дату в 2005 году, ведь проблема достаточно долго оставалась острой для общества: из-за навязанных модой неестественных стандартов красоты молодые девушки пытаются похудеть. Цель этого дня: распространение информации об анорексии и ее последствиях.

Православная церковь празднует сегодня День Анны Холодной. Назван так в честь Анны Всеволодовны, дочери киевского князя Всеволода Ярославича и греческой царевны, дочери Константина Мономаха. Анна была помолвлена с византийским царевичем, однако осталась в девах и посвятила себя служению богу. В 1086 году Всеволод Ярославич построил для дочери женский Андреевский монастырь. Его первой игуменьей и стала Анна.

Настоятельница приложила много сил к благоустройству обители, открыла при монастыре первую в Европе школу для девочек, где воспитанниц обучали грамоте, пению, а также ремеслам.

Анна Всеволодовна принимала участие и в делах государства. Например, после смерти митрополита Иоанна она отправилась в Византию, откуда вернулась с новым митрополитом.

Именины: Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Федот